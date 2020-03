El autor de canciones icónicas de la contracultura de la década de 1960, como "Blowin' in the Wind" y "Like a Rolling Stone", lanzó por última vez un álbum de música original en 2012 con "Tempest", que presentaba un tributo a John Lennon, el Beatle asesinado, y un tema de 14 minutos sobre el hundimiento del Titanic.