SIN PROCEDENCIA - “Baby Shark” está de regreso con un mensaje para prevenir el coronavirus. La canción de Pinkfong enormemente popular entre los niños cambia su letra para enseñar higiene y combatir el COVID-19. La empresa estrenó el video "Wash Your Hands With Baby Shark" y pidió a las familias publicar sus videos con la canción. Por su parte la Academia de Televisión ajustó su calendario previo a los Emmy por el coronavirus. Por The Associated Press. 356 palabras. AP Foto. ENVIADO.