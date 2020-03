R: No diría que un vacío, pero faltó ejercicio de liderazgo. El presidente no lidera el país en un momento tan difícil como este. (...) El presidente dice que el coronavirus es una gripecita y acusa a los gobernadores de paralizar al país por tomar medidas restrictivas de acuerdo con el protocolo de la OMS [Organización Mundial de la Salud]. Sao Paulo lidera este proceso porque es la región con más víctimas. Estamos aplicando el distanciamiento social. La gran mayoría entiende la importancia de este período, que puede durar hasta finales de julio y va a exigir que las personas no salgan de casa sino para lo esencial.