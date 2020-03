PARÍS - El Tour de Francia mantiene hasta el momento la fecha de inicio a finales de junio a pesar de la pandemia del coronavirus. Quizá ningún otro deporte le da la oportunidad a la afición de estar tan cerca de los atletas y no hay planes para posponer el evento ciclista, pero hay la posibilidad de realizarse sin afición. La ministra de Deportes de Francia Roxana Mărăcineanu dice que el Tour no depende de la venta de boletos si no de la transmisión por televisión. Por Jerome Pugmire. 570 palabras. AP Fotos. ENVIADO.