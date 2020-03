“Tenemos miedo del coronavirus porque hay muchos chicos que no están bien alimentados, que les faltan proteínas... Hay que cuidarlos”, dijo a The Associated Press Leonor Esquivel, encargada del comedor situado en el populoso barrio de El Ceibo, mientras repartía los recipientes con comida. Una de sus compañeras, encargada de remover el guiso de lentejas que se cocía en una enorme cacerola apoyada sobre una carretilla en la que ardían varios leños, también llevaba guantes y tapabocas.