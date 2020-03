López-Gatell pidió que los empleadores tracen planes para seguir trabajando. “Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales, no pueden parar porque de ellos dependemos todos”, manifestó. El funcionario señaló a la producción y distribución de alimentos en particular como sectores no pueden dejar de funcionar, pero no mencionó quienes estarían exentos o si el gobierno podría obligar a cerrar empresas.