El reglamento de la categoría de MotoGP prevé que los constructores no mejoren sus motores durante el transcurso del campeonato y que los equipos no utilicen más de dos chasis diferentes por piloto. La homologación debería haberse llevado a cabo la víspera de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, el primero programado esta temporada, pero ya no fue posible. "Por razones de igualdad y justicia", organizadores, constructores y equipos acordaron el lunes que una "homologación (sea) realizada a distancia y digitalmente en cuanto sea posible".