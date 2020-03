Roma, 24 Mar 2020 (AFP) - Válvulas de impresión 3D para aparatos respiratorios, o medias y mallas como mascarillas: Italia usa todos los medios para combatir la epidemia de Covid-19 que ha causado la muerte de más de 6.000 personas. "Nos contactó el diario de Brescia después del pedido de ayuda lanzado por el hospital local, el cual interrogaba si era posible imprimir en 3D las válvulas Venturi", contó a la AFP-TV Alessandro Romaioli, ingeniero de la empresa Isinnova, especializada en ese sector. Brescia, entre las ciudades del norte más afectadas de la región Lombardía, que ha registrado casi 3.800 decesos, necesitaba máquinas equipadas con esa válvula para las salas de cuidados intensivos."Fuimos al hospital de Chiari y adquirimos la primera válvula, que aparentemente resultaba bastante simple de imprimir", pero en realidad no lo era debido a un margen de error muy pequeño, explicó Romaioli. "Imprimimos cuatro prototipos, los ensayamos en el hospital y funcionaron con resultados excelentes. 'Fantástico, necesitamos más de 100' nos dijeron", cuenta el joven ingeniero con entusiasmo. "En una situación normal, las válvulas utilizadas en un hospital deben contar con un certificado especial y pasar por una serie de pruebas. Pero en este caso, el hospital tenía una necesidad urgente. Tenían pacientes sin oxígeno debido a que no tenían esas válvulas", asegura Romaioli.La solución fue elogiada por el director del nosocomio, Mauro Borelli, entrevistado por el diario Il Fatto Quotidiano. "Las impresoras 3D salvaron vidas, las válvulas se habían acabado, no sabíamos como dar oxígeno a los pacientes", explicó Borelli.La compañía Isinnova también ha adaptado máscaras de buceo para que puedan conectarse a respiradores y muchas empresas de Italia están tratando de transformar sus productos para hacer frente a la emergencia.El fabricante de ropa interior y medias Calzedonia anunció que algunos de sus talleres han sido reconvertidos para fabricar 10.000 mascarillas al día, con la posibilidad de aumentar el número. El proveedor de equipos deportivos Macron anunció que sus fábricas en China están listas también para producir "mascarillas, guantes, delantales, batas", es decir el material básico para protegerse del virus.Paralelamente el fabricante de automóviles italiano-estadounidense Fiat Chrysler (FCA) anunció que uno de sus establecimientos ha sido reconvertido para producir 1 millón de mascarillas al mes.bur-kv/mb