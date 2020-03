"No se podía garantizar a los boxeadores que el evento tendría lugar en esa fecha. No pudimos convencerlos a ellos ni a nosotros mismos", subrayó Arum. "¿Dónde iban a entrenar para eso? Simplemente no tenía sentido. Solo tienes que dar un paso atrás. ¿Cómo vas a vender boletos? Es absolutamente ridículo decir que la pelea se hace cuando los británicos ni siquiera pueden llegar allí", agregó.