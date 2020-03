"Hablamos por redes sociales y pregunté ¿quién juega? Como si fuera un grupo de colegas. Obviamente no somos amigos como tal, pero ha sido así, muy natural, no hay ninguna marca, ningún representante, ni ningún interés de por medio. No tiene más misterio", explicó Ibai Llanos a Marca la víspera del inicio del torneo el jueves.