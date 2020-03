"Hace falta que los eventos se celebren, incluso aunque no esté garantizada la igualdad deportiva", incide el patrón de Cofidis Cédric Vasseur, dispuesto a un aplazamiento de la carrera. "A día de hoy es prematuro, pero ¿por qué no aplazarlo si la situación sanitaria lo demanda? ¿Por qué no en el mes de agosto?". En esta hipótesis, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 anunciado este martes, libera fechas en el calendario internacional.