"En el futuro, hay que tener al menos 50 equipos nacionales que puedan ganar la Copa del Mundo y no sólo ocho selecciones europeas y dos sudamericanas. Y 50 clubes que puedan ganar el Mundial de Clubes, no sólo cinco o seis europeos. Y de esos 50, 20 serán europeos, lo que ya me parece mejor que lo de ahora", argumenta Infantino, aunque reconoce que "no es momento de hablar de todo ello, porque la salud de las personas está por delante de todo".