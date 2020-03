"Quiero pedirle a la gente que no se confíe. No vamos a tener cinco casos por día, ni 20 casos por día, va a llegar el momento que podemos tener miles de casos en Santa Cruz, porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde", afirmó el secretario de Salud, Juan Carlos Urenda, citado por la radio privada Erbol.