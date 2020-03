Amplía con repatriación de ciudadanos mexicanos desde Cusco ///Lima, 21 Mar 2020 (AFP) - Unos 300 ciudadanos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos exigían el sábado a las autoridades peruanas que se organicen vuelos humanitarios para retornar a sus países antes del anunciado cierre total de fronteras en Perú, en medio de la pandemia del coronavirus.Un reportero de la AFP constató que el grupo se hallaba con sus maletas a cuestas en las puertas de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, con la esperanza de conseguir un traslado aéreo antes de que se inicie este domingo el cierre total de fronteras incluso para repatriaciones, anunciado por el gobierno el viernes en la noche."Estamos varados desde el 20 de marzo, nos dijeron que los vuelos estaban cancelados y estamos esperando que lleguen dos (aviones) Hércules de Argentina para que nos trasladen, porque nos informaron que a la medianoche se cerraba el aeropuerto. Esperemos no quedarnos", relató Christian León, ingeniero eléctrico de 43 años, originario de la ciudad argentina de La Plata.Los dos aviones argentinos partieron este sábado de la Base Aérea de Palomar en Buenos Aires con destino a Lima, y planean retornar a su país el domingo, estimando transportar a 140 argentinos, según datos del ministerio de Defensa de ese país.El gobierno de México informó por su parte este sábado que repatrió a 405 de sus ciudadanos que no habían logrado salir de Perú por las cancelaciones de vuelos y restricciones impuestas. La cancillería mexicana dijo en un comunicado que arribaron al aeropuerto de Ciudad de México "400 personas que se encontraban varadas en Cusco, Perú". Los repatriados viajaron en tres aviones enviados por el gobierno de México a Arequipa (sur), hasta donde se trasladaron la gran mayoría de los mexicanos varadas para tomar el vuelo de retorno. Otros 23 mexicanos quedaron hospedados en Arequipa y 26 viajaron a Lima, donde se sumaron a quienes aún esperan su retorno a México desde la capital peruana, aunque no precisó el número total. "Nos encontramos negociando nuevos operativos con las autoridades peruanas, ante las restricciones que genera la pandemia", agregó el comunicado. Por su parte, el presidente peruano, Martín Vizcarra, se refirió este sábado a las repatriaciones de ciudadanos extranjeros, recordando que el país se halla en estado de emergencia con cierre de fronteras, subrayando que su gobierno hará "todo el esfuerzo de cumplirlo".Resaltó que "solamente en casos excepcionales" se facilitará el retorno de ciudadanos extranjeros a sus países o que peruanos puedan volver a Perú. "Lo que queremos es evitar el movimiento de la gente porque no sabemos si están infectados", agregó.Sin embargo los turistas varados alegaban razones familiares o laborales para volver a su país de residencia. Juan Carlos Rejas, un empresario de 57 años de Estados Unidos, dijo a la AFP que volaba con American Airlines y ya no tenía otras opciones para volver."No sé si es cuestión de dinero o suerte. A veces siento que estoy perdiendo el tiempo pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo que quiero es no estar acá, tengo una empresa y mi familia en Estados Unidos", dijo. "Es bien difícil".Perú suma cinco muertos y 318 casos confirmados de enfermos por el nuevo coronavirus, desde que se detectó el primer contagio el 6 de marzo.str/ljc/ll/piz