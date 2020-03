El jueves, un hospital de Londres declaró temporalmente un “incidente crítico”, que supone que no podía admitir a más pacientes graves. Cifras no publicadas por el NHS a las que tuvo acceso el diario The Guardian, mostraron que el número de casos confirmados de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, en cuidados intensivos en el sur de Londres pasó de 7 el 6 de marzo a 93 el día 17.