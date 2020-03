MRNY debía golpear 25.000 puertas de Brooklyn, Queens y Staten Island para explicar a la gente que el censo tiene solo 10 preguntas que pueden responder en 13 idiomas, que se debe contar a todos los residentes en el hogar (inclusive a bebés y niños, que muchos inmigrantes no cuentan), y que no importa si uno es residente legal o no.