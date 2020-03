"Hace unos días, hace dos exactamente, nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus. Y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos", relata la cantante, sobrina de la célebre extenista Gabriela Sabatini. "Obviamente, estamos bien. Si no, no estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, la cabeza, cansancio constante... Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor”.