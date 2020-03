"Hemos rastreado todos los contactos y aunque el médico de la Casa Blanca indicó que no tenía motivos para creer que estuve expuesto, y no es necesario que me haga una prueba, dadas las funciones únicas que tengo como vicepresidente y jefe del equipo de la Casa Blanca para combatir el coronavirus, mi esposa y yo nos haremos una prueba de coronavirus esta tarde", dijo Mike Pence el sábado en una conferencia de prensa sobre la pandemia en la Casa Blanca.