Actualiza con aumento de muertes en España, declaración de gobernador de NY, llamado de Federación de Atletismo de EEUU y medidas en Bolivia, Brasil y Guatemala ///Nueva York, 21 Mar 2020 (AFP) - Cerca de mil millones de personas pasan el fin de semana confinadas por el coronavirus que ya se ha cobrado más de 11.400 vidas en el mundo, mientras estados estadounidenses y países latinoamericanos implementan medidas ya impuestas en algunas regiones de Europa.Desde Chile a Madrid, pasando por París o Nueva York, la pandemia, surgida en diciembre en China, ha dado un vuelco completo a la vida del planeta.Los países tratan de frenar la fuerza contagiosa de la COVID-19 con restricciones drásticas a los movimientos de poblaciones enteras, el cierre de escuelas, fábricas y negocios, e imponiendo el teletrabajo. En total, la epidemia ya ha provocado 12.592 muertos en el mundo y 271.660 personas infectadas, según el último balance de la AFP.Por tercer día consecutivo, China continental, donde se reportó por primera vez el nuevo coronavirus en diciembre, no registró ningún nuevo contagio, lo que supone un rayo de "esperanza para el resto del mundo", según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Con 4.825 muertos, Italia es ya el país con mayor número de víctimas. El índice de mortalidad en el país es del 8,6% de los casos confirmados.Fue el primer país del Viejo Continente que ordenó el confinamiento de toda la población hace más de 10 días y este fin de semana sigue reforzando sus medidas antes los estragos de la pandemia.En número de víctimas mortales, a Italia y China (3.255) le siguen Irán (1.556), España (1.326), Francia (450) y Estados Unidos (260).España reportó un aumento del 32% de nuevas muertes.En total, más de 900 millones de personas en cerca de 35 países están afectadas por las restricciones de movimiento. De ellas, unos 600 millones en 22 países tienen orden de confinamiento obligatorio, como en Francia, España o Italia, donde se imponen multas a los que desobedecen.En América Latina, Bolivia ordenó a los ciudadanos quedarse en casa desde el domingo, y Colombia dijo que comenzaría el aislamiento obligatorio a partir del martes.A partir del sábado, las playas de Río de Janeiro estarán prohibidas para los amantes del sol, lo que generó preocupación en los vendedores ambulantes, que no saben cómo van a sobrevivir con un apoyo gubernamental limitado. Guatemala por su parte anunció la aplicación de un toque de queda parcial para frenar el avance del virus, que ha provocado 17 contagios, entre ellos un fallecido.En otros países, como México, cuyas autoridades se resisten a tomar medidas drásticas para enfrentar la pandemia de COVID-19, muchos han decidido tomar las riendas y protegerse a sí mismos de la amenaza del virus. En Venezuela, los ciudadanos improvisan brebajes y protecciones ancestrales a falta de curas y remedios accesibles a sus bolsillos. - "No sois invencibles" -En Estados Unidos, California, el Estado de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania y Nevada han decretado la suspensión de todas las actividades no esenciales, pese a que el confinamiento total del país ha sido descartado por el presidente Donald Trump por el momento.Las tres grandes ciudades del país, Nueva York, Los Ángeles y Chicago están en cuarentena y cerca de 100 millones de personas encerradas en sus casas, un 30% de la población de 330 millones.El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió a los neoyorquinos el sábado que es probable que el aislamiento se extienda por meses. "No creo que sea cuestión de semanas", dijo.En el deporte, la federación de atletismo de Estados Unidos se unió a los crecientes llamados para que se pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio.Aunque las personas mayores y aquellas con patologías previas han sido las más afectadas hasta ahora, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a los jóvenes que "no son invencibles"."Este virus los puede llevar al hospital durante semanas o incluso matarlos", dijo Tedros. - Serios frente a egoístas - Después de 25 casos en Australia vinculados al festejo de una boda en el sur de Sídney, las autoridades adoptaron medidas que asestan un duro golpe a esta floreciente industria y obligan a inconsolables parejas a anular sus bodas.Las autoridades cerraron el sábado la célebre playa de Bondi Beach en Sídney, llena pese a la prohibición de reuniones de más de 500 personas. El número total de casos en Australia ya supera los 1.000.¿El mundo está cortado en dos, entre la gente seria que se toma al pie de la letra las recomendaciones y los egoístas que no piensan más que en ellos? No. Hay muchos indecisos, generalmente mayoritarios, dice Angela Sutan, profesora de economía de la Burgundy School Business. Estos últimos pueden ser "los más peligrosos": "Si se dan cuenta de que los otros no cooperan, ellos tampoco lo hacen", apunta.Para defender la pertinencia de estas medidas de confinamiento, la OMS pone el ejemplo de Wuhan, epicentro de la pandemia, donde no se ha registrado ningún nuevo caso desde el jueves.- El empleo amenazado - La economía del mundo sufre cada día la suspensión de actividades y hasta 25 millones de empleos están amenazados en ausencia de respuestas coordinadas a escala internacional, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Las contrataciones en los gigantes de la distribución como Walmart y Amazon y las compras de los consumidores en supermercados o internet no compensarán la destrucción de empleos.La Unión Europea anunció el viernes la suspensión de las reglas de disciplina presupuestaria. La medida, sin precedentes, permitirá a los Estados miembros gastar más para luchar contra la desaceleración económica.Los legisladores estadounidenses reanudaron las conversaciones el sábado para llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda de emergencia de 1 billón de dólares, en medio de temores de consecuencias económicas generalizadas debido a la pandemia.burs-af/bl/mps/ll -------------------------------------------------------------