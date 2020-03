"No vivimos en una burbuja o en otro planeta. Claro que examinamos otros escenarios, pero no sería responsable hoy y sería prematuro partir de especulaciones y tomar una decisión", explicó el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, en una entrevista el jueves con el New York Times, cuando le preguntaron por aplazar la cita que en teoría tendrá lugar del 24 de julio al 9 de agosto.