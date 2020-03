EnfoqueEspaña reporta un 32% más de muertos por coronavirus y busca material médico Por Álvaro VILLALOBOS =(Fotos)= Madrid, 21 Mar 2020 (AFP) - Los fallecidos por coronavirus aumentaron un 32% en las últimas 24 horas en España, donde las autoridades trataban este sábado de remediar con urgencia la apremiante falta de material que atenaza a varios hospitales.En su parte diario, el ministerio de Sanidad anunció este sábado 324 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el total de fallecimientos asciende a 1.326.El número acumulado de contagiados era de 24.926, un 24,75% más que el dato del viernes, y los curados, 2.125."Los casos están aumentando y van a seguir aumentando en los próximos días", avisó María José Sierra, del centro de alertas sanitarias."Ni nosotros ni nadie puede saber" cuándo se alcanzará el máximo de casos de esta pandemia, añadió en rueda de prensa.España es ahora mismo el tercer país del mundo con más casos reportados de coronavirus.Tiene hasta el momento una letalidad del 5,3%, con un pico del 9% en la región de Madrid, la más castigada del país con un 60% de los fallecidos.La mortalidad se da "fundamentalmente en mayores de 70 años", indicó Sierra, aunque puntualmente ha habido algunos muertos de menos de 40. - Más mascarillas y más pruebas - La gran urgencia del momento es paliar la falta de medios humanos y materiales denunciada por los profesionales sanitarios, en especial en las zonas que concentran más casos, como el área metropolitana de Madrid o Cataluña.El desbordamiento es tal que algunas unidades de cuidados intensivos están teniendo que priorizar el ingreso de los pacientes con una mayor expectativa de vida. Igualmente se está recurriendo a medidas extraordinarias, como la medicalización de hoteles en Madrid, una medida que se está preparando también en Barcelona y Andalucía. El ejército y las autoridades madrileñas habilitarán además un hospital con 5.500 camas en el Ifema, un gigantesco pabellón de congresos.Con este panorama, el gobierno anunció que este sábado se distribuirá medio millón de mascarillas para sanitarios, y unas 800.000 para pacientes. El ministerio de Transportes comprará otros ocho millones de mascarillas para profesionales del sector.Igualmente, el ejecutivo está trabajando con el sector de los cosméticos "para que puedan producir de forma nacional solución hidroalcohólica", un producto muy solicitado en las farmacias españolas, indicó Patricia Lacruz, directora de farmacia en el ministerio de Sanidad.La realización de pruebas también se está reforzando, para tener una idea más precisa de cuántos enfermos hay.Según el gobierno se han realizado ya 350.000, con un ritmo medio de 15.000 diarias en estas últimas jornadas.A ello se añade la compra de 640.000 tests, "que irán llegando a lo largo de los proximos días", apuntó Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III. - La policía, en pie de guerra - España cumple este sábado una semana en estado de alarma, lo que significa que los ciudadanos sólo pueden salir para comprar bienes de primera necesidad, acompañar a personas dependientes o ir a trabajar, para aquellos que no puedan hacerlo desde casa.Las fuerzas de seguridad han reforzado los controles en carretera y multiplicado las multas, para garantizar que la gente no se va a las costas o a residencias secundarias aprovechando el parón de actividad.José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, señaló que sólo el viernes se levantaron 6.000 actas, "todas por desobediencia de la ley"."Ayer (viernes) una minoría de irresponsables en distintas ciudades intentaron burlar los controles policiales" para salir, pero "no vamos a permitir que unos pocos tiren por la borda el descomunal trabajo y el sacrificio de millones de españoles", dijo tajante.El ejército por su lado tiene desplegados a unos 2.800 efectivos en 82 ciudades, principalmente en tareas de desinfección de puertos, aeropuertos, estaciones de tren y edificios públicos.El estado de alarma rige en principio por una semana más, aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha avisado de que muy probablemente habrá que prolongarlo. El dirigente tiene prevista una alocución institucional este sábado a las 20H00 GMT.avl/pmr/jz -------------------------------------------------------------