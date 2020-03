Incluso la aplicación de medidas enérgicas a la llegada de extranjeros envía un doble mensaje. En lugar de prohibir el arribo de vuelos internacionales, algo que han hecho varios países, los visitantes de otras naciones deben contar con certificados de salud donde se afirme que no portan el virus. Ese requisito es impráctico, porque en muchos países, si no es que en todos, es difícil hacerse una prueba si no se muestran síntomas de la enfermedad.