Jakubowicz: En realidad se ha intentado hacer antes y no se ha podido. A pesar de que para mí es obvio que es necesario que se cuente y que merece ser contada, es una historia para la cual es difícil conseguir financiamiento; digamos que no es “Avengers”. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando empecé a hacer la investigación fue precisamente eso: ¿cómo es posible que esta historia nunca nadie la haya contado? Me reuní con Georges Loinger, el primo hermano de Marcel Marceau, que tenía 106 años y fue líder de los Boys Scouts judíos durante la guerra, y desde entonces pensé que no podía parar hasta lograr contar esta historia y convertirla en película. Lamentablemente Georges falleció el año pasado a los 108 años.