"Vivo desde hace 20 años en Milán. Pedí la baja médica por precaución. Tengo dolores en todo el cuerpo, son muy fuertes, me siento agotada. No sé si estoy infectada. Me estoy curando con remedios caseros: té, limón y gengibre", confiesa María, 47 años, nombre ficticio, porque tampoco quiere dar el verdadero.