ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. - Los Broncos de Denver continúan con su impresionante racha de adquisiciones y llegan a un acuerdo con el ex running back de los Chargers de Los Ángeles Melvin Gordon por dos años. Según fuentes de The Associated Press, Gordon ganará 16 millones de dólares al reforzar una estancada ofensiva de Denver que produjo sólo 17,6 puntos por partido en la temporada 2019. 340 palabras. AP Fotos. EN DESARROLLO