Algunos títulos escritos hace más de 30 años tienen un eco contemporáneo. "It's the end of the world as we know it" ("Es el fin del mundo tal y como lo conocemos)", de R.E.M (1987), vuelve a surgir en las listas de reproducción. Y es este estribillo que el exlíder del grupo canta a capela en un video casero, con las gafas puestas y barba de dos semanas.