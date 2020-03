Actualiza con declaraciones del alcalde de Buenos Aires ///Buenos Aires, 19 Mar 2020 (AFP) - Los servicios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de trasladar a las personas sospechosas de estar infectadas por el COVID-19, pidieron a los argentinos permanecer en casa para evitar la propagación de la enfermedad."Estamos preocupados, como todo argentino. Estamos preparados, pero lo fundamental es que la gente se quede en su casa. La solidaridad de la gente es lo que nosotros necesitamos en este momento. Que el argentino entienda que se tiene que quedar en su casa para evitar lo que es el contacto social. No queremos esa propagación", dijo a la AFP Alberto Crescenti, director del Sistema de atención médica de emergencia (Same).Con 97 casos confirmados de personas contagiadas en toda Argentina, de las cuales tres han fallecido, las ambulancias del SAME han trasladado hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires a un total de 235 pacientes sospechosos, refirió Crescenti."La primera línea está armada. Les pedimos por favor que se queden en sus casas, que se laven sus manos, que limpien constantemente su mesada, su lugar de trabajo con dilución de lavandina. Pero que se queden en sus casas. La cuarentena no significa vacaciones: hay que quedarse en la casa", insistió.El lunes, Argentina decretó por dos semanas la suspensión de clases en escuelas y universidades, el cierre de fronteras y detuvo los torneos de fútbol y los espectáculos.Además, recomendó a las empresas aplicar el teletrabajo y concedió permisos a los empleados de más de 60 años o con enfermedades crónicas.También comenzó a limitar la ocupación permitida en el transporte público, y para este fin de semana largo que terminará el martes eliminó los vuelos, trenes y autobuses de media y larga distancia, para desalentar los viajes internos. - Hospitales de emergencia - El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes medidas para fortalecer el sistema de atención sanitaria en la ciudad, con la incorporación de 400 enfermeros adicionales, 70 médicos y 50 kinesiólogos respiratorios.Además, se sumarán 150 camas de terapia intensiva, 400 para internación de nivel intermedio y 100 respiradores."El aumento de los casos que se viene dando en los últimos días y la experiencia que vamos recogiendo de las ciudades donde el virus está avanzando nos indica que podríamos estar, en los próximos días o semanas a más tardar, entrando en la etapa de la circulación social del virus", advirtió el alcalde."Circulación social" alude a que el covid-19 se propague entre personas que no han tenido contacto directo o indirecto con el extranjero.El SAME cuenta con unas 1.300 personas, entre médicos, radio operadores, y conductores de ambulancia en red con los hospitales del gobierno de la ciudad.Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina tiene una disponibilidad de cinco camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, la segunda tasa más alta de la región, después de Cuba.El presidente Alberto Fernández anunció que se construirán ocho hospitales modulares de emergencia. "Tenemos que aprovechar cada minuto para estar mejor preparados", dijo.En la ciudad de Buenos Aires y su periferia habitan unos 15 millones de personas, y es el lugar donde se concentra el mayor número de casos del nuevo coronavirus, con más de 70% de los registrados.vid-nn/ls/dg/rsr -------------------------------------------------------------