"Las librerías están cerradas así que no puedo comprarme libros, pero tuve una idea: releo los libros que me abrieron la mente y el corazón. Basta con buscarlos y reaparecen como por arte de magia en mis estanterías", cuenta. "Y, de nuevo, me ayudan a recordar que el tiempo está de nuestro lado, solo hay que saber ser paciente", afirma.