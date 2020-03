El negociador europeo para el Brexit anuncia que dio positivo en coronavirusBruselas, 19 Mar 2020 (AFP) - El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, anunció este jueves en las redes sociales que dio positivo por el nuevo coronavirus y se mostró confiado sobre su estado de salud."Ayer di positivo por COVID-19. Estoy tan bien como puedo estar, confinado estrictamente en mi domicilio", explica Barnier en un video subido a su cuenta en Twitter, donde anuncia encontrarse "bien".Barnier negoció por parte del lado europeo el divorcio entre el Reino Unido y la UE y el 2 de marzo inició la negociación de la futura relación comercial entre ambos, cuya segunda ronda se anuló por el coronavirus.El Reino Unido, que debía acoger en Londres esa ronda esta semana, reiteró el martes su determinación a alcanzar un acuerdo para fines de año, cuando termina el período de transición pactado con la UE.Michel Barnier, de 69 años, expresó su "reconocimiento y respeto" al personal médico que atiende a las personas contagiadas por el COVID-19 e hizo un llamado a la población a "quedarse en casa"."En esta gravísima crisis, debemos a toda costa añadir una dimensión personal, la de la solidaridad, unidad y benevolencia. Con ello, podremos salir de esta crisis más fuertes que antes", agregó.Los deseos de una "buena recuperación" al ex ministro francés y ex comisario europeo no tardaron en llegar por parte, entre otros, del jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt.tjc/bl