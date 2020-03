"Te dejan botado y no te dicen nada", lamenta Paulina, que se ha pasado tres días tratando de comprar pasajes en otras compañías. Siempre con una idea en mente: "No queremos tomar ningún vuelo cuyo destino final no sea Santiago. No queremos quedarnos varadas en ningún aeropuerto y queremos salir antes de que esto se transforme en un caos".