De Palma: Sí, entran en los libros. Constantemente señalo, cuando me preguntan sobre esas largas secuencias visuales y por qué funcionan _ y realmente nunca me di cuenta cuando las estaba haciendo _ que cuando tienes una secuencia de acción tienes que preparar la coreografía. El problema es que el 99% de los directores no lo hacen. Hitchcock sabe cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. (Steven) Spielberg sabe cómo hacerlo. (Stanley) Kubrick sabe cómo hacerlo. Tienes que preparar la geografía de la locación para que el público sepa dónde está todo antes de hacer que comience la acción, sean dos ejércitos chocando, un tiroteo o una estación de tren o Cary Grant en un cruce en el centro del país. La clave es que tienes que bajar la velocidad de todo. Si te fijas en cada tiroteo que ves, no tienes idea de dónde está todo. Lo he dicho mil veces y creo que soy el último que lo practica. Me iré a la tumba con eso.