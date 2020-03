NotaLíderes de la UE confirman cierre de fronteras durante 30 días por coronavirusBruselas, 17 Mar 2020 (AFP) - Los países de la Unión Europea (UE) apoyaron este martes prohibir por 30 días la entrada de personas que no pertenecen al bloque, con el objetivo de contener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus."Acordamos reforzar nuestras fronteras exteriores aplicando una restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE por un período de 30 días", anunció el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia.La Comisión Europea había propuesto el lunes a los líderes esa medida, que no se aplicaría a familiares de ciudadanos europeos, a diplomáticos o a personal esencial, y que Francia decidió empezar a aplicar desde el mediodía de este martes.Esta medida buscaba disuadir a los diferentes países del bloque de cerrar unilateralmente fronteras entre ellos, como ya habían empezado a hacer algunos como República Checa.Irlanda no aplicará estas restricciones, al contar con una zona de libre paso común con el Reino Unido, país que se marchó de la UE en enero y que "no planea implementar restricciones en las fronteras externas", según la titular del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.El lunes, Von der Leyen había considerado que este cierre de fronteras para que fuera "eficaz" debían aplicarlo los 27 países de la UE, así como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que pertenecen al espacio de libre circulación europeo Schengen.Durante la reunión a distancia, los líderes acordaron también "coordinar" el retorno de los europeos bloqueados en el extranjero por las restricciones para frenar la pandemia, anunció desde Berlín la canciller alemana, Angela Merkel.Los mandatarios también discutieron sobre las consecuencias económicas de la crisis, pero se limitaron a respaldar las acciones de más inversión pública adoptadas a nivel nacional y los anuncios del Banco Central Europeo (BCE) de una mayor liquidez.En una declaración final, los 27 apoyaron la propuesta de la Comisión de flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y los límites de déficit y deuda públicos para que los diferentes países puedan aumentar el gasto, especialmente Italia.Sin embargo, Alemania se opone todavía activar por el momento el fondo de rescate de 410.000 millones de euros de la Eurozona, en parte por la preocupación de causar más pánico en los mercados.Los mandatarios acordaron reunirse de nuevo por videoconferencia la próxima semana en un día por determinar, por lo que anularon su cumbre ordinaria que estaba prevista en Bruselas jueves y viernes, anunció Michel.Europa es, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro actual del nuevo coronavirus que, desde su irrupción en China a finales de diciembre, ha matado a más de 7.800 personas en el mundo y ha infectado a unas 190.000.bur-tjc/jz