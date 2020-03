Decenas de pasajeros varados por cierre de aeropuerto de Lima =(Video)= Lima, 17 Mar 2020 (AFP) - Decenas de pasajeros reclamaban vuelos humanitarios tras quedar varados el martes en Lima por el cierre del aeropuerto internacional, dispuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus que suma 117 casos en el territorio."Nos han dicho que habrá vuelos humanitarios, pero estamos en una incertidumbre completa", dijo a la AFP Limbert Cabrera Apaza, quien durmió en la terminal.La situación de Cabrera, padre de tres niños, refleja bien la realidad de decenas de pasajeros locales e internacionales que pugnan por llegar a su destino y quedaron atrapados en la capital peruana."No tenemos ninguna persona u oficina que nos dé información de qué hacer", agregó este técnico petrolero de 36 años desesperado por viajar a Arequipa, 1.000 kms al sur de Lima.Un enorme candado bloquea la puerta principal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, custodiado por una patrulla militar de la marina armada de rifles de largo alcance.La fila de varados en los exteriores del aeropuerto no se rinde y amenaza con permanecer largas horas ahí alegando limitados recursos para buscar hospedaje. Al interior del principal aeropuerto de Perú, aseguran los custodios, solo hay personal autorizado. "Me quedé varada en Lima por el cierre, tengo que ir a ver a mi mamá a Trujillo (norte)", se lamenta Janine Franco."Se canceleron todos los vuelos e incluso los viajes de buses interprovinciales", agrega.El drama tiene otro color en boca de Lidia García, quien viajó a Lima para un tratamiento oncológico que se aplazó por el confinamiento a la población decretado desde el lunes."Cancelaron mi cita, mi presupuesto es de una semana y ahora no sé cómo solucionar esta situación".Perú decretó a partir de este martes el cierre de aeropuertos y sus fronteras, así como la prohibición de viajes entre provincias del país por 15 días. Las autoridades, por su parte, anunciaron un plan de vuelos para ayudar a los pasajeros locales varados. ljc/dga