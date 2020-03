Desde el jardín de infantes Zurco estudió en un colegio católico hasta que a los 17 años se plantó: “Dije ‘no soy un chico gay, afeminado, no´. Dije ´yo soy trans’ y no me daba cuenta. Me siento Diana, soy Diana”. Entonces ya tenía el cabello largo pero los sacerdotes del colegio obligaban a los varones a cortárselo por encima del cuello de la camisa. Se negó y fue expulsada un año antes de graduarse. Completó sus estudios en una escuela pública pero “no fui a recibir el título porque no quería que me llamen por mi nombre de varón”, recordó.