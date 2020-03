SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico del tránsito en Bogotá2. Plano general del tránsito en Bogotá3. Plano panorámico de gente caminando en la calle4. Plano medio de gente, algunas usando mascarillas, esperando el transporte público5. Plano medio de gente caminando en la calle BOGOTÁ, COLOMBIA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE COLOMBIARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. SOUNDBITE 1 - Iván Duque, presidente de Colombia (hombre, español, 24 seg.): "A partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros." BOGOTÁ, COLOMBIA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano medio de gente cruzando un puente peatonal8. Plano medio de gente cruzando un puente peatonal9. Plano panorámico del tránsito y gente cruzando un puente peatonal10. Plano general de gente cruzando un puente peatonal ASUNCIÓN, PARAGUAY17 DE MARZO DE 2020FUENTE: PARAGUAYAN PRESIDENCYRESTRICCIONES: NO RESALE 11. Plano medio del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez y otros funcionarios durante la conferencia de prensa12. Primer plano de Mario Abdo Benítez hablando durante la conferencia de prensa13. Plano medio de Mario Abdo Benítez hablando durante la conferencia de prensa 14. SOUNDBITE 2 - Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay (hombre, español, 23 seg.): "Vamos a cerrar desde esta noche a las 00H00 el tránsito, ya estaba cerrado el tránsito para los extranjeros que ingresan a Paraguay en toda nuestra frontera. Hemos visto que en Ciudad del Este el Puente de la Amistad hay mucho tránsito de paraguayo que legítimamente y, a lo mejor de eso viven, van hasta Foz de Iguazú y vuelven a Ciudad del Este, diariamente." ASUNCIÓN, PARAGUAY13 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano general de empleados limpiando y fumigando un autobús16. Travelling de empleados limpiando y fumigando un autobús17. Plano medio de empleados limpiando y fumigando un autobús ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Colombia decreta estado de emergencia por pandemia y ordena aislar a ancianos =(Video)= Bogotá, 18 Mar 2020 (AFP) - El presidente Iván Duque decretó este martes el estado de emergencia en Colombia para enfrentar la expansión de la pandemia de coronavirus, y dispuso como primera medida el aislamiento obligatorio de mayores de 70 años hasta el 31 de mayo. "Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia", dijo el mandatario en un mensaje a la nación.Bajo esa figura excepcional, que podrá prorrogar hasta por un máximo de 90 días, el gobierno queda facultado para lanzar una una batería de acciones para encarar lo que Duque describió como "el mayor desafío de la humanidad en tiempos recientes".Hasta este martes han sido detectados 75 contagios del nuevo coronavirus en el país, ninguno de ellos letal.El estado de emergencia le permitirá a Duque, por ejemplo, fijar nuevos impuestos o modificar los existentes, según la Constitución.Como parte del paquete de medidas económicas que comenzará a anunciar a partir de este miércoles, el jefe de Estado anticipó el aislamiento preventivo obligatorio de los "adultos mayores de 70 años"."A partir del viernes 20 de marzo (...) hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros", precisó Duque.Durante este tiempo, el Estado les facilitará el acceso a pensiones, subsidios o "canasta alimenticia", así como el servicio domiciliario de salud, según el mandatario. Colombia cerró sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo, y dispuso que los nacionales o extranjeros residentes que lleguen por vía aérea se sometan a una cuarentena de 14 días.También suspendió las clases presenciales de manera indefinida en el sistema público de educación, entre otras medidas.lv/vel/ma ------------------------------------------------------------- Paraguay cierra principal puente de entrada y salida con Brasil =(Fotos)= Asunción, 17 Mar 2020 (AFP) - El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este martes el cierre del Puente de la Amistad, la principal puerta de entrada y salida con Brasil, a 330 km al este de Asunción, en prevención de la epidemia del nuevo coronavirus."Pido disculpas pero es necesario", dijo el jefe de Estado en un mensaje.Abdo admitió que la medida impedirá el ingreso de miles de trabajadores brasileños (unos 7.000) empleados en los comercios de Ciudad del Este y que la medida regirá 15 días.El gobernante comentó que ya se reportaron los primeros casos de coronavirus en la vecina Foz de Iguazú (Brasil) y que el flujo incesante de personas que a diario cruzan el Puente de la Amistad -que cruza el río Paraná- puede acelerar el contagio."El vecino país no está tomando las medidas correspondientes, no así Argentina", agregó posteriormente en rueda de prensa la directora de Migraciones, Ángeles Arriola.Paraguay reportó hasta ahora nueve casos positivos de coronavirus.El Gobierno dispuso la restricción a la circulación de personas en todas las urbes del país de 20H00 a 04H00 GMT (23H00 a 08H00 GMT) y anunció que efectivos de las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en los patrullajes nocturnos.En 24 horas, los pasos fronterizos rechazaron el ingreso de 2.000 extranjeros, en su mayoría brasileños, reportó Migraciones.hro/dga