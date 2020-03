The Walt Disney Co. también pospuso indefinidamente “Black Widow", la cual iba a estrenarse el 1 de mayo. Por años las películas de Marvel han marcado el comienzo de la temporada veraniega de cine. La empresa también aplazó el estreno de “David Copperfield, originalmente era para el 8 de mayo, y “The Woman in the Window” (“La mujer en la ventana”) que tenía previsto para el 15 de mayo.