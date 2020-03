Actualiza con cierre de fronteras de Colombia, estado de excepción en Ecuador y cuarentena total en Venezuela ///Santiago, 17 Mar 2020 (AFP) - Nueve países latinoamericanos se coordinaron este lunes para protegerse y contrarrestar los efectos del nuevo coronavirus, en una región en la que ya han muerto siete contagiados y en la que se han cerrado fronteras restringiendo cada vez más la movilidad de las personas. Los mandatarios de los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) sostuvieron una videoconferencia este lunes para "proteger las fronteras en forma coordinada y con eficacia, facilitar los retornos de nacionales a sus respectivos países y promover compras conjuntas de insumos médicos para acceder a mejores condiciones", indicó un comunicado difundido por el gobierno del mandatario chileno, Sebastián Piñera, presidente pro tempore de Prosur.Según un conteo de la AFP, en América Latina se llevan registrados 819 casos de coronavirus, y siete muertes ligadas a la pandemia. Chile y Colombia anunciaron el lunes el cierre de todas sus fronteras a partir del miércoles, mientras que Uruguay no permitirá la entrada de extranjeros desde Argentina. Según el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, Argentina, Brasil y Paraguay anunciarán también cierres parciales de fronteras."Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", dijo este lunes el presidente chileno, Sebastián Piñera, luego que en este país se duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 156.El lunes Paraguay ya cerró parcialmente sus fronteras con Brasil y Argentina y sus autoridades anunciaron la restricción a la circulación interna de personas. - "Es el momento" -Colombia, donde el número de contagiados se disparó el fin de semana, cierra las fronteras hasta el 30 de mayo. La medida "restringirá entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros", aunque se permitirá "el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados", dijo el presidente del país, Iván Duque. Una medida a la que también se sumó Guatemala, que se aislará durante 15 días. "Es el momento de habilitar el cierre del país para que podamos enfrentar la crisis de una mejor manera", declaró el presidente, Alejandro Giammattei.El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, declaró el lunes el estado de excepción y el toque de queda a partir de las 21H00. "He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos", dijo el presidente en una cadena nacional.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que todo el país estará en cuarentena a partir del martes luego de que se detectaran 16 nuevos casos, elevando el total a 33."Venezuela da un paso al frente y declara la cuarentena total", dijo el gobernante socialista en cadena de radio y televisión.En Centroamérica, El Salvador aprobó en la noche del sábado restricciones de garantías constitucionales para la libre movilización y reunión como medida preventiva pese a no tener casos de coronavirus. - Argentina suspende las clases escolares -La noche del domingo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la suspensión de las clases en todo el sistema educativo y el cierre de las fronteras del país, ambos hasta el 31 de marzo, "con el propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y así, del virus".Aclaró que las escuelas públicas se mantendrán abiertas, "atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con el alimento de los alumnos", agregó. En las zonas más desfavorecidas del país, muchos niños tienen su único plato de comida asegurada en las escuelas.También el domingo, el gobierno de Uruguay anunció que suspenderá "hasta nuevo aviso" la llegada de todos los vuelos provenientes de Europa debido a la epidemia de coronavirus."Esta suspensión tendrá efecto a partir del viernes", indicó el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, quien agregó que solo se permitirá regresar a ciudadanos o residentes uruguayos.El gobierno había decretado el viernes un cierre parcial de fronteras, con cuarentena obligatoria de 14 días para pasajeros provenientes de países de riesgo o sintomáticos. El sábado se suspendieron las clases en todos los niveles de la educación pública y privada dos semanas. - Toque de queda en Puerto Rico -En Estados Unidos, la pandemia ha trastocado la vida cotidiana de millones de personas y el nerviosismo de muchos ha vaciado los anaqueles de supermercados y farmacias.En una de las medidas más drásticas en suelo estadounidense, Puerto Rico impuso un toque de queda nocturno, y cerró centros comerciales, cines, gimnasios y bares.República Dominicana, por su parte, registró su primera muerte por el nuevo coronavirus, confirmó el Ministerio de Salud Pública del país. - Impacto en las bolsas -Las principales bolsas de la región cayeron el lunes a tono con el nerviosismo global por los efectos económicos del avance del nuevo coronavirus, que también desplomó a Wall Street, las bolsas europeas y las plazas asiáticas.La bolsa de Sao Paulo se derrumbó casi un 14% en otro lunes negro, mientras que la Buenos Aires cayó un 9,67%.piz-msa/mps -------------------------------------------------------------