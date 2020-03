De pelo oscuro y frondoso y un parecido a Clark Gable que llevó a algunas comparaciones con el astro de “Gone With the Wind” (“Lo que el viento se llevó”), Whitman tuvo una sólida presencia en los westerns, las películas de guerra y otras cintas de acción. Sus créditos incluyeron “The Longest Day” (“El día más largo del siglo”), “Those Magnificent Men In Their Flying Machines” (“Esos magníficos hombres en sus máquinas voladoras”), “The Sound and the Fury” (“El ruido y la furia”) y “Ten North Frederick” (“La mansión de las víboras”). En televisión, protagonizó la efímera serie “Cimarron Strip” (“Cimarrón”) y también apareció en en “Murder, She Wrote” (“Reportera del crimen”), “The Streets of San Francisco" (“Las calles de San Francisco”) y “The F.B.I.” (“F.B.I.”).