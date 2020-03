En la ciudad central de Maracay, Henry Aguirre, de 52 años y vendedor ambulante de dulces, señaló a través de su tapaboca que debía salir a trabajar porque "en la casa a lo mejor no nos pegan el coronavirus, pero nos vamos a matar de hambre porque no estamos produciendo. Es una situación difícil, a lo mejor en otros países la gente tiene ahorros, en este país no creo".