SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general del trofeo de la Copa América2. Primer plano de placas con los países campeones de la Copa América3. Paneo de abajo a arriba del trofeo de la Copa América4. Primer plano del trofeo de la Copa América5. Plano general de autoridades posando con el trofeo MÚNICH, BAVARIA, ALEMANIA27 DE OCTUBRE DE 2016FUENTE: SID 6. Paneo de izquierda a derecha del logo de UEFA al trofeo de la Euro 20207. Zoom in de autoridades durante la gira del trofeo de la Euro 20208. Plano medio de autoridades9. Paneo de arriba hacia abajo de autoridades NYON, CANTÓN DE VAUD, SUIZA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Primer plano de banderas de la UEFA11. Plano general de banderas de la UEFA SHANGHÁI, CHINA24 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 12. Travelling del presidente de FIFA, Gianni Infantino, al inicio de una conferencia de prensa13. Plano general de la conferencia de prensa14. Plano medio de Infantino durante la conferencia de prensa ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: CentralLa Eurocopa se aplaza a 2021, una decisión histórica por el coronavirus Por Eric BERNAUDEAU =(Fotos+Video+Live Video)= Lausana, Suiza, 17 Mar 2020 (AFP) - La Eurocopa-2020 de fútbol, inicialmente prevista en doce países en junio y julio de este año, fue aplazada a 2021 debido a la pandemia del coronavirus, anunció este martes la UEFA, algo que nunca había ocurrido en 60 años de existencia en el campeonato continental de selecciones."La Eurocopa-2020 debía haber tenido lugar en doce ciudades en Europa del 12 de junio al 12 de julio de 2020. Proponemos que se dispute del 11 de junio al 11 de julio de 2021", escribió la instancia en un comunicado."La salud de todas las personas implicadas en nuestra disciplina es la prioridad", añadió la UEFA. "Este cambio contribuirá a permitir acabar todas las competiciones nacionales, actualmente paradas por la urgencia ligada al covid-19", continuó. - Grupo de trabajo - Este aplazamiento de un año de la 16ª edición de la competición, organizada cada cuatro años sin fallo desde 1960, deberá permitir a la Liga de Campeones, a la Liga Europa y a los campeonatos nacionales e clubes, suspendidos frente a la propagación del coronavirus, finalizar en las fechas liberadas.La UEFA anunció además la creación de un grupo de trabajo con representantes de los campeonatos y de los clubes para "examinar soluciones en materia de calendario que permitan la finalización de la temporada en curso".La decisión, radical, parece inevitable debido a la propagación del covid-19 en Europa, nuevo epicentro de la pandemia que se originó en China en diciembre. En Italia, donde estaba previsto el partido inaugural, en Roma el 12 de junio, ha habido más de 2.000 fallecidos. España, otro de los países anfitriones, suma 500 muertes ligadas al nuevo coronavirus.En esta crisis sanitaria de envergadura mundial, el nuevo coronavirus ha causado al menos 7.063 muertos en el mundo desde su aparición en diciembre, según un balance establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales el martes a las 09h00 GMT.Con las medidas de confinamiento en los países y el creciente cierre de fronteras "la UEFA no tiene elección, tiene que aplazar la Eurocopa o la Liga de Campeones", había señalado antes de la decisión una personalidad del fútbol mundial.Con esta propuesta de aplazamiento, la UEFA descarta la opción de una Eurocopa a puerta cerrada o una anulación, que habría privado a la confederación europea de una importante suma por derechos televisados. - Mismas fechas que la Copa América - En 2016, la Eurocopa había generado más de 1.000 millones de euros de derechos de televisión, según la UEFA, y una cifra de negocios total de 1.920 millones de euros. A título de comparación, el aplazamiento de la Eurocopa costará unos 300 millones de euros, según un especialista de marketing interrogado por la AFP.El aplazamiento convertirá en un rompecabezas un calendario internacional ya sobrecargado: la Eurocopa coincidiría en 2021 con la Copa del Mundo de clubes, programada en China por la FIFA, que esperar ingresos importantes."Querría agradecer a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino, que han indicado que harán todo lo posible para hacer funcionar este nuevo calendario", señaló en el comunicado de la UEFA su presidente Aleksander Ceferin.Minutos antes de la decisión anunciada por la UEFA, la Conmebol señaló que la Copa América 2020, que debía disputarse entre junio y julio en Argentina y Colombia, se postergó para el año próximo.El torneo, que por primera vez se disputa en dos países, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021, exactamente las fechas de la Eurocopa, señaló el ente del fútbol sudamericano en un comunicado. ebe/jed/pm/psr ------------------------------------------------------------- Conmebol posterga la Copa América 2020 para el 2021 por el coronavirusAsunción, 17 Mar 2020 (AFP) - La Copa América 2020, que debía disputarse entre junio y julio en Argentina y Colombia, se postergó para el año próximo debido a la pandemia del coronavirus, informó este martes la Conmebol.El torneo, que por primera vez se disputa en dos países, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021, señaló el ente del fútbol sudamericano en un comunicado."Es una medida extraordinaria para una situación inesperada, y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus", señaló la Conmebol.La decisión fue adoptada en conjunto con la UEFA, que también ha postergado la Eurocopa para el 2021."Agradecemos también a UEFA y a su Presidente, Aleksander Čeferin, por el trabajo en conjunto y la decisión coordinada de posponer también la Eurocopa 2020 para beneficio de toda la familia del fútbol", señala el comunicado del organismo sudamericano.Como estaba previsto para 2020, también el año próximo ambos torneos coincidirán y los jugadores sudamericanos que militan en clubes europeos no tendrán obstáculos para participar de la Copa América.bur-ol