SHOTLIST TOKIO, JAPÓN13 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico Anillos olímpicos y el estadio principal de Tokio 2020 en segundo plano2. Plano general mujeres posando para fotos en los Anillos Olímpicos TOKIO, JAPÓN14 DE MARZO DE 2020FUENTE: AGENCY POOL 3. Zoom in El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, entrando en la sala de conferencias de prensa4. Shinzo Abe, primer ministro de Japón TOKIO, JAPÓN13 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Primer plano Cartel del Museo Olímpico de Japón cerca del estadio principal de Tokio 20206. Paneo de izquierda a derecha Museo Olímpico de Japón a los Anillos Olímpicos TOKIO, JAPÓN16 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. SOUNDBITE 1 - Koki Miura, empleado (hombre, 27 años, japonés, 10 seg.): "Para ser honesto, incluso si Japón supera la crisis, no recibiremos visitantes de todo el mundo. Creo que estaríamos mejor si no realizáramos los Juegos Olímpicos" TOKIO, JAPÓN13 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. SOUNDBITE 2 - Yoshiko Saotome, estudiante (mujer, 23 años, japonés, 6 seg.): "Si la gente no viene a Tokyo al final, el impacto en la economía será significativo" TOKIO, JAPÓN16 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. SOUNDBITE 3 - Masao Sugawara, voluntario (hombre, 90 años, japonés, 16 seg.): "No vimos un impacto tan grande ni siquiera durante el SARS. Tengo 90 años. Excepto por las épocas de guerra, nunca me sentí tan preocupado" TOKIO, JAPÓN13 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general Niño posando para fotos en los Anillos Olímpicos11. Primer plano Niño posando para fotos en los Anillos Olímpicos12. Paneo de izquierda a derecha Edificio de la estación de Tokio a Tokio 2020 cuenta atrás13. Paneo de arriba hacia abajo tablero que muestra 165 días hasta la apertura de los Juegos Olímpicos14. Plano general Reloj de Tokio 2020 en cuenta atrás en la estación de Tokio