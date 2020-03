"La Fed ya no puede ser acusada de no hacer todo lo posible para ayudar a la economía. No se puede decir lo mismo de la respuesta de política fiscal hasta ahora (...) la Fed ahora está en la práctica fuera de la escena. Hicieron lo que pudieron pero no pueden hacer mucho más ", dijo Michael Feroli, economista de JPMorgan, en una nota a los clientes.