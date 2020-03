Agrega Lufthansa, Austrian Airlines y Virgin Atlantic ///Londres, 16 Mar 2020 (AFP) - Iberia, British Airways, Lufthansa, Air France... Numerosas aerolíneas europeas decidieron el lunes reducir drásticamente su actividad ante la caída de la demanda por el coronavirus y pidieron que se tomen medidas urgentes para evitar que el sector se desplome.A causa de la pandemia, que llevó a muchos países a restringir los viajes y a pasajeros a anular sus vacaciones, la alemana Lufthansa anunció que reducirá hasta el 90% de sus capacidades, mientras su filial Austrian Airlines optaba por suspender todos sus vuelos desde el jueves y hasta el 28 de marzo. "Se necesita una acción inmediata y decisiva", alertó la británica Virgin Atlantic, al anunciar que se adaptará "a la demanda de los clientes"."Como consecuencia dejaremos estacionada un 75% de nuestra flota a partir del 26 de marzo y en ocasiones en abril hasta un 85%", subrayó.Además, el grupo pidió al primer ministro británico, Boris Johnson, un plan de crédito de entre 5.000 y 7.500 millones de libras (5.500 a 8.230 millones de euros) "para impulsar la confianza en el sector y evitar que los gestores de tarjetas de crédito retengan los pagos de los clientes".En la misma línea, el International Airlines Group (IAG) -propietario de British Airways, Iberia y Vueling entre otras- planeó recortar su capacidad en "al menos 75%" en abril y mayo.Y aunque aseguró tener "una liquidez sólida" y no desear un rescate público, dijo no poder dar previsiones sobre los beneficios para 2020 "a causa de la incertidumbre del impacto potencial y la duración de (la pandemia de) covid-19".Otra consecuencia: el cambio de dirección a la cabeza de IAG, que debía ver al español Luis Gallego tomar las riendas a finales de marzo, quedará aplazado "considerando la situación particular en España". Gallego gestionará la crisis en Iberia y Willie Walsh permanecerá un tiempo más al timón del grupo. - Flotas enteras inmovilizadas - También el grupo formado por Air France y la holandesa KLM anunció que en los próximos dos meses reducirá entre 70% y 90% su oferta de asientos kilómetros, unidad que sirve para calcular el numero de pasajes que ofrece una aerolínea.Air France-KLM "seguirá vigilando la evolución del contexto diario para hacer evolucionar (su oferta) si es necesario", afirmó el grupo.La aerolínea francesa inmovilizará "el conjunto de su flota Airbus 380" y la holandesa "el conjunto de su flota Boeing 747".El grupo advirtió además de "una trayectoria financiera fuertemente degradada" respecto a los objetivos anunciados a finales de febrero.La caída de su actividad solo se verá compensada "al 50% aproximadamente por la reducción de costes variables", precisó.La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) advirtió hace diez días que las aerolíneas podrían perder hasta 113.000 millones de dólares en ingresos en 2020 debido al impacto de la pandemia de codiv-19. - Suprimir miles de empleos - Las aerolíneas "lowcost" están tomando medidas similares. La irlandesa Ryanair advirtió que las restricciones impuestas por numerosos gobiernos resultarán en la "inmovilización de la mayoría de su flota en toda Europa en los próximos 7 a 10 días". Y "en abril y mayo, Ryanair prevé ahora reducir su capacidad de asientos en hasta un 80%", subrayó.También la británica Easyjet anunció haber "establecido nuevas anulaciones de vuelos" que podrían traducirse a corto plazo por "el mantenimiento en tierra de la mayoría de la flota"."No es seguro que las compañías europeas (...) sobrevivan a lo que podría resultar en una congelación de los viajes a largo plazo", insistió Easyjet, llamando a los poderes públicos a tomar medidas de urgencia para ayudar a la industria.Poco después de la apertura en la bolsa de Londres IAG y Ryanair perdían un 21% cada una, Easyjet un 27%.Para preservar su liquidez tanto British Airways como KLM ya advirtieron que tendrán que suprimir miles de puestos de trabajo. Virgin por su parte anunció congelación de sueldos, reducción de contribuciones a pensiones y la oferta su personal de sabáticos de 6 a 12 meses.bur-acc/mar -------------------------------------------------------------