Actualiza al cierre de Wall Street, bolsa de Sao Paulo,cambia origen ///Nueva York, 13 Mar 2020 (AFP) - Wall Street se disparó el viernes luego de una semana turbulenta para las bolsas mundiales, signada por una hecatombe histórica el jueves ante el avance del coronavirus.El principal índice de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average, ganó 9,36%, a 23.185,62 puntos, mientras el tecnológico Nasdaq trepó 9,34%, a 7.874,23 puntos. De su lado, el índice S&P 500 de las mayores empresas en bolsa ganó 9,28%, a 2.710,95.Así la bolsa norteamericana de valores recuperó casi todo el terreno perdido el jueves, cuando ante la multiplicación de medidas de confinamiento y a anuncios descoordinados de planes de sostén económico, el pánico se adueñó de los mercados. El Dow Jones había caído 10%."Lo peor del pánico pasó, sin duda", resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.Los índices subieron primero por un gesto casi reflejo tras una caída tan importante como la del jueves, antes de limitar su ascenso.Pero las compras se aceleraron al final de la sesión, cuando el presidente estadounidense Donald Trump detalló algunas medidas económicas para apoyar la economía y anunció el estado de emergencia por la crisis sanitaria.Esta decisión desbloqueará unos 50.000 millones de dólares de fondos federales.- Europa al alza -Las principales bolsas europeas cerraron también al alza el viernes.El Ibex 35 de la bolsa de Madrid terminó la sesión con ganancia de 3,73%. La bolsa de París -que sufrió el jueves la peor caída de su historia- cerró con una subida de 1,83%, mientras Londres ganó 2,46%, Fráncfort 0,77% y Milán 7,72%. "Se trata de un rebote más técnico que fundamental", indicó Guillaume Garabedian, asesor en materia de gestión en Meeschaert Gestion Privée. Las subidas en Europa se debieron, sobre todo, a los anuncios de la Reserva Federal estadounidense (Fed) del jueves, que reanudará la compra de deuda e inyectará miles de millones de dólares para favorecer la financiación de bancos y empresas.Sin embargo, "el mercado lo tendrá difícil para volver a crecer de forma firme y duradera mientras no se logre el control (de la situación) a nivel sanitario", advirtió el experto."El tema es saber si los inversores mantendrán sus posiciones compradoras durante el fin de semana", subrayó por su parte Vincent Boy, analista de mercado en IG France.A diferencia de las plazas europeas, el índice Nikkei de referencia en la Bolsa de Tokio cerró este viernes con una caída de más del 6%. El Nikkei ha caído un 26% desde principios de año.Las pérdidas del Nikkei llegaron brevemente el viernes por la mañana al 10%, algo inédito desde la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de 2011.Las bolsas chinas también cedieron (Shanghái -1,23%, Shenzhen -1,08%, Hong Kong -1,14%), aunque menos que Tokio.En América Latina, la bolsa de Sao Paulo, la principal del subcontinente, tuvo la mayor recuperación de la jornada, con una suba de casi 14%.- Hecatombe - Desde el comienzo de la epidemia del nuevo coronavirus se contabilizan más de 140.700 casos positivos y al menos 5.347 muertos en 124 países o territorios, según el último balance de este viernes establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales.De París a Wall Street, o de Londres a Sao Paulo, la hecatombe de los mercados fue vertiginosa el jueves. Algunas bolsas vivieron su peor sesión desde 1987, cuando el Dow Jones perdió el 19 de octubre de ese año un 22,6%, debido al anuncio de un gran déficit comercial estadounidense y una subida de los tipos de interés del banco central alemán.El jueves, los inversores reaccionaron con pánico a la decisión del presidente Trump de suspender la entrada a Estados Unidos a los europeos del espacio Schengen durante 30 días."La tormenta en los mercados ha superado un nuevo límite" tras los anuncios de Trump, escribió este viernes Rodrigo Catril, del National Australia Bank.El Banco Central Europeo (BCE) presentó el jueves un paquete de medidas para limitar el impacto económico de la crisis sanitaria en la zona euro, pero no redujo sus ya históricamente bajos tipos de interés, lo que sí había hecho por sorpresa la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). La Fed volvió a actuar esta semana al proseguir su compra de deuda mediante bonos del Tesoro, y prometió inyectar miles de millones de dinero fresco, pero ello no impidió que el jueves el Dow Jones se hundiera casi un 10%.- El petróleo, a la baja -El petróleo cerró su peor semana desde 2008, con caídas del orden del 25%.El barril de referencia en Estados Unidos, el WTI para entrega en abril, cerró en 31,73 dólares, 0,7% o 23 centavos menos que el jueves. Perdió 9,55 dólares, 23%, desde el viernes pasado.En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo ganó 1,9%, o 63 centavos, a 33,85 dólares. Pero en la semana cedió 25,2%.bur-etb/uh/vac/me/mis/jvb/af/mr/dg -------------------------------------------------------------