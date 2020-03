Amplía con anuncios de Maduro y jefe militar. Pasa a NOTA. ///Caracas, 14 Mar 2020 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este viernes "estado de alarma" tras confirmarse los dos primeros casos del nuevo coronavirus en el país y, como primeras medidas de prevención, suspendió clases y prohibió concentraciones en lugares públicos."Estamos empezando una cuarentena colectiva, una cuarentena social", dijo Maduro en cadena de radio y televisión tras firmar el decreto del estado de alarma, una modalidad de estado de excepción que le otorga facultades especiales.El gobernante socialista prometió, con ello, "medidas drásticas".Más temprano, al confirmar los dos primeros casos positivos por COVID-19 en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la suspensión de las clases "a todos los niveles", a partir del próximo lunes.Rodeado de sus ministros y de los jefes de la Fuerza Armada, Maduro adelantó que está evaluando "seriamente" suspender "las actividades laborales por regiones", de manera "progresiva".El gobierno informó que las dos primeras personas contagiadas son de nacionalidad venezolana: una mujer de 41 años que había visitado Estados Unidos, Italia y España, y un hombre de 52 que estuvo en España. Ambos están domiciliados en el estado Miranda (norte), que abarca la parte este de Caracas.Los contagiados llegaron a Venezuela en vuelos de la aerolínea Iberia, los días 5 y 8 de marzo.Los dos enfermos están aislados, así como el resto de los pasajeros que viajaron junto a ellos. "Todos están en cuarentena", explicó Maduro. - "Cierre de ciudades" - Maduro anunció para el fin de semana ejercicios militares enfocados en la atención de una eventual epidemia de coronavirus en Venezuela. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos, informó durante la alocución de Maduro que los ejercicios contemplan aislar ciudades.El sábado los militares se desplegarán en hospitales y centros de salud y el domingo habrá "ejercicios de cierre de ciudades, de cierre de poblaciones, de cierre de aeropuertos", anunció Ceballos, sin precisar qué localidades o qué terminales aéreas son las elegidas para ejecutar esos aislamientos. "Se irá informando a la población", se limitó a decir.El pasado jueves, tras declarar en emergencia el sistema de salud, Maduro había ordenado la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, además de prohibir concentraciones callejeras. Museos y otros espacios públicos permanecerán cerrados y el ministerio de Deporte suspendió los "eventos deportivos nacionales e internacionales" en el país, ante el "riesgo de expansión" del COVID-19. - Tapabocas - El ministro de Interior y Justicia, general Nestor Reverol, indicó este viernes que el tapabocas será de uso obligatorio en "todos los puntos de control fronterizos peatonales" con los vecinos Colombia y Brasil, ambos países con casos reportados.La vicepresidenta Rodríguez, por su parte, anunció su utilización obligatoria en el metro de Caracas y trenes del sistema de ferrocarriles.Ante la escasez de tapabocas por la alta demanda, Maduro instó a la población a "fabricar sus propios tapabocas" con pañuelos y otros materiales, aunque aseguró que el gobierno está trabajando para garantizar abastecimiento. La pandemia del nuevo coronavirus afecta a mas de un centenar de países. Ya ha causado más de 5.000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo.atm/gm/yow/er/gm/mls ------------------------------------------------------------- Colombia cierra fronteras con Venezuela y restringe accesos de Europa y Asia por pandemiaBogotá, 14 Mar 2020 (AFP) - El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y restringió la entrada de extranjeros que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días, como medidas para frenar la expansión del nuevo coronavirus.Los extranjeros que residen en el país sudamericano no están contemplados en la medida, pero deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio en sus hogares, al igual que los colombianos o miembros de misiones diplomáticas que hayan estado en esos continentes en el mismo lapso, declaró el mandatario desde la presidencial Casa de Nariño, en Bogotá."Con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para que enfrentemos esta pandemia global", señaló Duque, rodeado de autoridades migratorias, de transporte y salud, luego de que este viernes subieran de nueve a 16 los contagios confirmados del nuevo coronavirus.Desde el miércoles, los extranjeros provenientes de China, España, Francia e Italia tenían que someterse a un aislamiento preventivo de 14 días a su llegada al país. A partir del lunes los ciudadanos de otros países que hayan estado en Europa y Asia en las últimas dos semanas "serán sujetos de inadmisión" a su llegada a Colombia, precisó la autoridad migratoria en un comunicado.El cierre de los siete pasos fronterizos terrestres situados a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela será efectivo a partir de las 05H00 locales (10H00 GMT) del sábado, precisó el mandatario colombiano, que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A pesar de que Colombia y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, el canciller del país petrolero Jorge Arreaza aseguró en Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro "ha hecho un llamado a los gobiernos de Colombia y Brasil para coordinar las acciones conjuntas" contra el coronavirus, pero que este no ha sido atendido. Por otra parte, el aislamiento preventivo obligatorio "va a tener un seguimiento", estará sujeto a sanciones por el ministerio de Salud y será supervisado mediante "visitas aleatorias" que permitan a las autoridades confirmar el cumplimiento,detalló la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.El jueves, Duque había decretado una "emergencia sanitaria" que prohibió el desembarco de cruceros y la realización de eventos públicos con más de 500 asistentes, entre otras medidas para frenar la pandemia.Desde que apareció en diciembre y hasta el viernes, el nuevo coronavirus provocó al menos 5.347 muertes en el mundo, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales.Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 140.720 casos de contagio en 124 países o territorios.dl/mls