Trump se sometió a prueba por coronavirus y espera resultados en un par de díasWashington, 14 Mar 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que se sometió a la prueba de coronavirus el día anterior, pero que los resultados se esperan para los dos próximos días. "Hice el examen anoche", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de explicar el viernes que no lo necesitaba ya que no tenía síntomas. El resultado se conocerá en "uno o dos días", añadió. Antes de abandonar la sala de prensa de la Casa Blanca, el multimillonario republicano de 73 años precisó que su temperatura, que fue tomada como la de todas las personas presentes en la sede presidencial, era "totalmente normal". El rechazo de Trump a someterse al test del coronavirus suscitaba una creciente preocupación en Estados Unidos, especialmente después de que hubiera estado en contacto el pasado fin de semana con dos personas que contrajeron el COVID-19. La Casa Blanca anunció también este sábado que a partir de ahora iba a tomar la temperatura de "todas las personas en contacto cercano" con Trump y su vicepresidente, Mike Pence, "por precaución" ante la propagación del coronavirus. Un periodista no pudo acceder a la sala de prensa de la residencia presidencial por tener una temperatura corporal demasiado alta. El viernes Trump había estrechado la mano de varias personas durante una rueda de prensa, incumpliendo las recomendaciones sanitarias. "Relájense. La gente viene hacia mí. Me estrecha la mano. Me tiende la mano. Es como un reflejo natural. Y todos estamos dejando de hacerlo", se justificó este sábado. fff/leo/gma/mps