La esposa del premier canadiense Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, ha dado positivo para el COVID-19, lo que obliga al mandatario a someterse a cuarentena por 14 días a pesar de que no tiene síntomas. El director de comunicaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, dio positivo días después de viajar con el mandatario en una visita al presidente Donald Trump y sus asesores en Florida. La Casa Blanca dijo que Trump casi no tuvo contacto con Wajngarten y no tiene planes de someterse a cuarentena. El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson dieron positivo y están aislados en un hospital en Australia. Hanks dijo que evalúan la situación “día a día” y permanecen aislados para no contagiar a otros. El virus causa síntomas leves o moderados tales como fiebre y tos, pero éstos pueden agravarse en personas mayores o con problemas de salud subyacentes.