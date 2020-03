Las personas no muestran síntomas inmediatamente después de la exposición al virus. Hay un período de incubación de dos a 14 días. Sin embargo, no todas las exposiciones ponen automáticamente a las personas en riesgo de infección: los CDC no consideran riesgoso pasar junto a alguien con el virus o estar brevemente en la misma habitación con ellos. Los CDC se preocupan más por el contacto cercano, que define como ser tosido por un enfermo o estar a menos de 2 metros de distancia por un período prolongado.