Actualiza con diagnóstico primera dama y salud Trudeau ///Ottawa, 13 Mar 2020 (AFP) - La primera dama canadiense dio positivo al nuevo coronavirus en una prueba médica, según un comunicado oficial difundido la noche del jueves, en el que se aclaró que el primer ministro Justin Trudeau continuará cumpliendo con sus actividades en aislamiento por 14 días, sin someterse a un examen de diagnóstico."Sophie Gregoire Trudeau fue examinada hoy para COVID-19. La prueba dio positivo", informó la nota emitida por el despacho del primer ministro. Ante la posibilidad de contagio de su esposa llegada de un viaje a Londres, el gobernante se encontraba trabajando desde su casa por precaución. "Siguiendo el consejo médico, (la primera dama) permanecerá aislada por el momento. Se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo leves", detalló el comunicado. En cuanto al primer ministro, se informó que "goza de buena salud y no presenta síntomas", pero "como medida de precaución y siguiendo los consejos de los médicos, estará aislado durante un periodo previsto de 14 días", aunque no será testeado por coronavirus. De acuerdo con el comunicado, "el primer ministro continuará asumiendo plenamente sus deberes y se dirigirá a los canadienses mañana".Antes se había informado que Trudeau se entrevistaría por teléfono "con dirigentes internacionales", y que anuló una reunión prevista este jueves y el viernes en Ottawa con los primeros ministros de las provincias y territorios canadienses. El mandatario canadiense y la viceprimera ministra Chrystia Freeland hablarán con esos dirigentes provinciales por teléfono para "barajar acciones colectivas para limitar la propagación del COVID-19 y proteger a los canadienses", según un comunicado emitido el jueves temprano. El coronavirus infectó a más de 150 personas en Canadá y dejó un muerto desde su aparición en diciembre en China.Por su parte, la ministra de Salud canadiense, Patty Hajdu, pidió en el Parlamento a los ciudadanos que reconsideren "ir a áreas donde se encuentran grandes cantidades de personas, lo que puede incluir lugares como iglesias, centros comunitarios, conciertos y varios eventos deportivos". - Medidas estrictas en Quebec -Con 13 casos en su territorio, el gobierno de Quebec ha anunciado una serie de estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus en esta provincia, pidiendo en particular a los viajeros que regresan del extranjero colocarse en aislamiento durante dos semanas.El gobierno provincial también prohibió las reuniones interiores de más de 250 personas y pidió a los quebequenses que privilegien el teletrabajo siempre que sea posible.La medida es obligatoria para los servidores públicos de la región que regresan del extranjero, especialmente aquellos que trabajan en los sectores de salud y educación.También está bajo estudio una medida que pondría bajo cuarentena a toda la isla de Montreal, donde viven cerca de 2 millones de personas.En la vecina provincia de Ontario, autoridades sanitarias anunciaron el cierre de las escuelas públicas hasta el 5 de abril. En tanto, las provincias de Alberta y Columbia Británica también decretaron la prohibición de grandes aglomeraciones.La propagación del virus también llevó a la cancelación el jueves de la ceremonia de los Premios Juno Canadian Music Awards, que debía realizarse el domingo en Saskatchewan (oeste), así como el tradicional desfile del Día de San Patricio en Montreal, programado para el 22 de marzo.También quedó cancelada la ceremonia de entrega de los premios Canadian Screen Awards, que entrega la Academia Canadiense del Cine y la Televisión, cuya gala estaba programada para ser emitida el domingo 29 de marzo.amc/ft/gma/lda/mps/piz/mls -------------------------------------------------------------