La lógica británica, basada en los hallazgos de la investigación conductual, es que el tiempo lo es todo: si se apresura demasiado con los bloqueos, la gente se harta y los rompe. Algunos comentaristas han comparado el mensaje con los estoicos carteles de "Keep Calm and Carry On" ("Mantén la calma y sigue adelante") que aparecieron en el país durante la Segunda Guerra Mundial.